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İzmir'de avukatlara operasyon: 26 gözaltı

İzmir'de avukatlara operasyon: 26 gözaltı.14171
  • Giriş : 22.09.2017 / 12:53:00

İzmir'de FETÖ'cü avukatlara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalam kararı olan 33'ü avukat 44 kişiden arasından 26'sı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) İzmir Barosundaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, daha önce gözaltına alınmalarının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma devam ediyordu. Verilen ifadeler sonrası 33'ü avukat 44 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı avukatların FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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