İzmir'de bir bombalı araç daha!
İzmir Adliyesi'nde meydana gelen ve 2 polisin şehit olduğu patlamada yeni bir gelişme yaşandı. Patlatılan aracın 30 metre yakınında bir bombalı araç daha bulunduğu ve şüpheli aracın bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldığı öğrenildi.
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