İzmir'de çok sayıda asker gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmie'de yürütülen operasyonlarda sözde mahrem abilerle ankesörlü telefonlardan konuştukları belirlenen 117 muvazzaf askere yönelik operasyon düzenlendi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Doktora bıçaklı saldırı!
Iğdır'da bir doktor tartıştığı hasta tarafından kalbinden ve karnından bıçaklandı.
Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Can Dündar'ın Almanya'da olduğu biliyor. Dündar için bugün itibariyle kırmızı bülten çıkarıldı.
Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu.