İzmir'de DAEŞ operasyonu: 5 gözaltı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir'de yuvalanan terör örgütü DAEŞ mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İzmir il merkez ve Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılıkça yürütülen terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine bastı. Kent merkezi ve Kemalpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu iddia edilirken, yine sosyal medyada örgütü destekleyici paylaşımlarda bulundukları da öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
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