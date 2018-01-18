İzmir'de deniz taştı!
Ülkenin dört bit yanından hissedilen soğuk hava vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkiliyor. Kentte başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taşarken, 2. Kordon'daki işyerlerini su bastı.
Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı'nda su taşkınları oluştu.
Birçok mağazayı su basarken işyeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı.
Kimi işyeri sahipleri ise ellerindeki fırçalarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.
Araçların ve vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesine neden olan fırtınada Narlıdere ilçesi Ufuk Mahallesi'ndeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırılan ağaç, araçta hasara neden oldu. Fırtına, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu.
Kentteki yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.
NTV
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