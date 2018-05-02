İzmir'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Îzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Başbakan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Sarsıntı, Seferihisar ve Selçuk ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. deprem herhangi bir hasara yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü ise Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.
MİLLİYET
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