İzmir'de deprem
Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem, İzmir dahil bir çok kentten de hissedildi.
Saat 23:12'de meydana gelen depremde vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre deprem, yerin 12,2 derinliğinde gerçekleşti.
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