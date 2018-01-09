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İzmir'de deprem

İzmir'de deprem.18079
  • Giriş : 09.01.2018 / 23:20:00
  • Güncelleme : 09.01.2018 / 23:23:57

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem bir çok Ege kentinden hissedildi.

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Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem, İzmir dahil bir çok kentten de hissedildi.

Saat 23:12'de meydana gelen depremde vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre deprem, yerin 12,2 derinliğinde gerçekleşti.

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