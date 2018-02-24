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İzmir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

İzmir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi.19030
  • Giriş : 24.02.2018 / 10:46:00

İzmir Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Sepet Beşik

İzmir Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli bir panik yaşandı. Sarsıntı ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir Körfezi olarak saptadığı deprem, bugün saat 05.16'da meydana geldi. Yerin 12.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Foça'da hissedildi. Bu depremin ardından İzmir Körfezi'nde saat 06.08'de 2.7, saat 06.12'de 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.

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