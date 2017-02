İzmir'de deprem! Türkiye sallanıyor!

Ülkenin dört bir yanında yaşanan sarsıntılara yenisi eklendi. Saat 14.46 sularında İzmir 'in Urla ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Çanakkale'deki depremleri de hisseden İzmirliler panik yaşadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesinin verilerine göre, İzmir 'in Urla ilçesinin Demirci köyünde saat 14:46'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İlk belirlemelere göre, depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.