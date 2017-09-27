İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 kişi yakalandı
15 Temmuz'da kanlı bir darbeye girişen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 41 şüpheliden 17'si yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, farklı meslek gruplarından 41 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir merkezli Antalya, Mersin, Zonguldak, Elazığ,
Tunceli, Aydın, Muğla, Tokat ve Adıyaman'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim gören bir öğrencinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Emniyetine götürülürken, adreslerinde bulunamayan 24 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Yakalandılar!
İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler yakayı ele verdi.
Kral Selman'dan Rusya'ya kritik ziyaret
Suudi Arabistan Kralı Selman, Rusya'ya kritik ziyaret gerçekleştirdi.
Külliye'den referandum açıklaması geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, referandum ile ilgili açıklama yaptı.
Hakkari'de konvoya saldırı: 3 PKK'lı öldürüldü
Hakkari'de askeri konvoya PKK'lı terörist tarafından saldırı yapıldı.