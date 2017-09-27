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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 kişi yakalandı.16125
  • Giriş : 27.09.2017 / 17:36:00

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz'da kanlı bir darbeye girişen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 41 şüpheliden 17'si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, farklı meslek gruplarından 41 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir merkezli Antalya, Mersin, Zonguldak, Elazığ,

Tunceli, Aydın, Muğla, Tokat ve Adıyaman'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim gören bir öğrencinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Emniyetine götürülürken, adreslerinde bulunamayan 24 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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