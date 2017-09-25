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İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı!

İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı!.18868
  • Giriş : 25.09.2017 / 13:18:00

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonlarda polis, öğretmen ve diğer kamu çalışanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, eş zamanlı baskınlarla 36 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında KHK ile mesleklerinden atılan polis, öğretmen, diğer kamu çalışanları ile esnafın bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında yer alan emekli Emniyet Müdürü Selman Çimen'in ise daha önce İzmir'de görev yaptığı öğrenildi. Zanlılar gözaltı işlemleri için Emniylet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada İzmir Emniyeti Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şu müdürlüklerinin son bir haftada yaptığı FETÖ/PDY operasyonlarında, toplam 249 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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