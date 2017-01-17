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İzmir'de FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 41 gözaltı.14171
  • Giriş : 17.01.2017 / 11:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendi.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İzmir merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Fethullahçı Terör Örgütü'ne bağış topladıkları iddia edilen ve ByLock kullanan 41 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli Ankara, Muğla, İstanbul ve Isparta olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmış olan Özel Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği faaliyetleri kapsamında, örgüt adına bağış toplayan ve yine örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.

Diğer kişilerin ise aranmalarına devam edildiği belirtildi.

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