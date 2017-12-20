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İzmir'de FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 43 gözaltı.26385
  • Giriş : 20.12.2017 / 12:05:00

FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı bulunan avukat ve öğretmenlerin de içinde bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 51 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında avukat ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitap ve örgütsel doküman ele geçirildi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları öne sürülen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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