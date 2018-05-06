İzmir'de FETÖ operasyonu: 72 kişi gözaltında
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından hız kazanan FETÖ ile mücadele devam ediyor.
İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 72 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün sözde il imamları ile TSK ve emniyete sızmış örgüt üyeleri de yakalandı.
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