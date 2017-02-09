İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltında
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Katip Çelebi Üniversitesinde Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 8 öğretim görevlisinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından 4 ayrı ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) operasyon düzenlendi. İzmir’de Katip Çelebi Üniversitesi'ne yönelik olarak yapılan 3. dalga operasyonda aralarında Tıp Fakültesi Dekanı M.A.M.'nin de bulunduğu 8 kişi, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve doktor kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'nün Yeşilyurt'da bulunan hizmet binasına götürüldü.
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