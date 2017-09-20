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İzmir'de FETÖ operasyonu: 83 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 83 gözaltı.13836
  • Giriş : 20.09.2017 / 12:32:00

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 83 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında kent merkezi ile Menemen, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Tire, Torbalı, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere bu sabah yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 98 şüpheliden, aralarında 2015 yılında res'en emekli edilen bir emniyet müdürünün de bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan ve örgüte finansal destek sağlayan şirketlerde çalışan kişiler olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 15 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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