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İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!.14171
  • Giriş : 21.09.2017 / 09:30:00

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik İzmir'de yapılan operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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