İzmir'de FETÖ operasyonu!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik İzmir'de yapılan operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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