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İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!.18868
  • Giriş : 07.08.2018 / 11:43:00

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonlarda örgütün iletişim sistemi ByLock'u kullandığı öğrenilen 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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