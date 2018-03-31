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Başbakan için sıkı güvenlik önlemi

Başbakan için sıkı güvenlik önlemi.25249
  • Giriş : 31.03.2018 / 17:58:00
  • Güncelleme : 31.03.2018 / 18:00:33

Başbakan Binali Yıldırım'ı ağırlayan İzmir'de alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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İzmir'in ilçelerini gezen Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş'te hastane açılışına katıldıktan hemen sonra Tire'ye ziyarette bulundu.

Tire kapalı spor salonunda konuşma yapan Binali Yıldırım için stada 2'si polis 2'si askeri olmak üzere toplam 5 adet helikopter indi. Halkın balkonlarda beklediği Başbakan için alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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