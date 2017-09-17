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İzmir'de ilginç ceza: Muayeneden geçen araç...

İzmir'de ilginç ceza: Muayeneden geçen araç....27509
  • Giriş : 17.09.2017 / 14:44:00

İzmir’de 5000 cc’lik motora sahip lüks aracını kullanan vatandaşa, “yüksek egzoz sesiyle araç kullanma” maddesinden ceza yazıldı.

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İzmir’de lüks segment araç kiralama şirketi bulunan Ufuk Karavar (29), 5000 cc motor gücüne sahip aracıyla evine doğru giderken trafik polisinden şoke eden bir ceza yedi.

Fabrika çıkışlı orijinal araçta önde plaka takacak yer olmaması ve aracın önünde plaka bulunmaması nedeniyle trafik polisinin kendisine bin 763 TL para cezası yazdığını ifade eden Karavar, eline ceza tutanağını alınca şoke oldu.

Araca yazılan bir diğer cezanın “yüksek egzoz sesiyle araç kullanma” maddesine ait olduğunu görünce trafik polisinin yanına giderek “Bu arabanın fabrika çıkışlı orijinal egzozu. 5000 cc motor var ve bu sesi çıkarması normal” dediğini ifade eden Karavar, trafik polisinin ise kendisine araca susturucu takması gerektiğini söylediğini anlattı.

Bu arabaya susturucu takılmayacağını ifade eden, Ufuk Karavar, “5000 cc motor gücüne sahip bu araç bu sesi çıkardığı için ben bunun bedelini yüksek vergi olarak devlete ödüyorum. Bunu memur arkadaşa belirttim. Israrla Sulh Ceza Mahkemelerine itiraz etmemi söyledi. Ben de Sulh Ceza Mahkemesine gittim ceza tutanağıyla beraber ve sonuçlanmasını bekliyorum” dedi.

Araç muayene istasyonundan aldığı “Türkiye standartlarına uygundur” yazılı evrağı da mahkemeye sunduğunu belirten Karavar, “Bu cezanın iptal olmasını bekliyorum. Araç muayeneden geçti ama polis kontrolüne takıldı. Plakaya yazılan cezaya itiraz etmedim. Bu araç yurtdışı üretimi, burası Türkiye. Yaklaşık bin 800 liralık cezaya itiraz etmedim ama 200 liralık cezaya itiraz ettim, çünkü haksız yazılmıştı” diye konuştu.

Hürriyet

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