İzmir'de kar yağışı!
İzmir' bir süredir devam eden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. İzmir şehir merkezine yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar hem şaşkınlık yaşadı, hem de gerekli önlemleri almaya çalıştı. Kara hasret İzmirli çocuklar da karın tadını çıkarmaya başladı.
Kent merkezinde bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli kesiminde kar ve buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise kar lastiği ve lastiklerinde zincir bulunmayan araçların sürücülerini uyardı.
EVKA 4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de kar yağışının en olumsuz etkilediği bölgelerden birinde yaşadıklarını söyledi.
“İKİ DEFADIR BÖYLE BİR KAR YAĞIŞI GÖRÜYORUM"
Sabahın erken saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Evka-4 mahallesi sakini 55 yaşındaki Mümin Çıban, İzmir'de ikinci defa böyle bir kar yağışı gördüğünü ve mutlu olduğunu söyledi.
İzmir'de kar yağışının en zorlu geçen yerlerinden birinin Evka-4 olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Süleyman Ferah ise, “Şu saat itibarıyla gelip durumu kontrol edip gerekli yerlere bildireceğiz. Gerekli önlemlerimizi alarak uyarılarımızı yaptık. Ulaşımda da şimdilik bir aksaklık yok" dedi.
DİĞER HABERLER
İstanbul Valisi Şahin'den sürücülere uyarı!
Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merakla beklenirken Vali Vasip Şahin'den açıklama gel
Kamyonuyla mağazaya daldı!
İzmit'te telefonunun arıza yapmasının ardından sorunun halledilememesine sinirlenen şahıs, kamyonuyl
İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniye İstanbul Boğazı çift taraflı olarak gemilere kap
İzmir'deki kar yağışı İZBAN seferlerini etkiledi
İzmir'de gerçekleşen olumsuz hava koşulu, İZBAN seferlerini aksattı.
Yeni sistem 14 maddede anlatılacak
AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemini halka anlatmaya hazırlanıyor. Sistem, 14 başlık altında anlatıl
Reina saldırısı DEAŞ'ın 'Özbek' hücresinden!
İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında detaylar ortaya çıkmaya başladı.