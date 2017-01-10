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İzmir'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil

İzmir'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil.28756
  • Giriş : 10.01.2017 / 13:53:00

İzmirliler güne kar ile uyandı. Şehir merkezinde etkili olan yağış etkisini artıracak.

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Ülkenin dört bir yanında görülen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bugün İzmir'de de başlayan kar, eğitimi vurdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İzmir'in 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kar yağışı kentin Konak, Buca, Karabağlar ve özellikle Gaziemir gibi merkez ilçelerinde etkisini gösterdi.

Vatandaşlar karın keyfini özçekim çekerek çıkartırken, yolların kar tutmasıyla da sürücüler zor anlar yaşadı.

ATATÜRK MASKI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Konak ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın ise 10'ncu büyük rölyef projesi olarak bilinen 42 metre uzunluğundaki Atatürk Maskı, "beyaz örtü" ile kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kar tutan yollarda tuzlanma çalışmaları yapıldı. Yetkililer sürücülere, dikkatli gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan kar yağışı İzmir’de eğitime de darbe vurdu. Çeşme, Karaburun, Tire, Bergama, Kiraz ve Kınık’ta okullar 1 gün tatil edildi.

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