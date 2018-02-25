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İzmir'de korkunç olay! Anne babasını öldürdü!

İzmir'de korkunç olay! Anne babasını öldürdü!.26485
  • Giriş : 25.02.2018 / 14:01:00

İzmir'de şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur’u (70) bıçaklayarak öldürdü.

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Büyüyen Beşik

İzmir'de pazar günü kan donduran bir olay gerçekleşti. Şizofreni tedavisi gören 45 yaşındaki Deniz Çopur, annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak’taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken,kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler,Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde,Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.

Deniz Çopur, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çopur çiftinin cenazeleri,otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bu arada Çopur ailesinin Ankara’da yaşadıkları ve İzmir’deki evlerine ara sıra geldikleri ifade edildi.

Hürriyet

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