İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Depremin şiddeti 4.8 olarak açıklandı.
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