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İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'de korkutan deprem!.19030
  • Giriş : 25.12.2017 / 08:29:00

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem korkuttu.

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İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Depremin şiddeti 4.8 olarak açıklandı.

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