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İzmir'de oynanan 6 gollü maç nefesleri kesti!

İzmir'de oynanan 6 gollü maç nefesleri kesti!.30334
  • Giriş : 10.02.2018 / 16:01:00

İzmir'de oynanan Göztepe-Osmanlıspor maçında gol düellosu yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Göztepe’ye konuk olan Osmanlıspor, zorlu deplasmanda uzatmaların son anında bulduğu penaltı golüyle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Ligde 4 haftadır kazanamayan Göztepe, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor karşısında yeni golcüsü Demba Ba’nın 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 35. dakikasında Andre Castro’nun asistinde Yoan Gouffran skoru 2-0’a getiren isim olurken 43’te Özer Hurmacı durumu 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İlk yarının son anlarında attığı golle beraberlik umutlarını arttıran Osmanlıspor, 59. dakikada Sokol Cikalleshi ile Göztepe karşısında 2-2’lik beraberliği yakalamayı başardı.

Ancak bu golden sonra üstünlük için baskısını arttıran ev sahibi Göztepe, 84. dakikada Andre Castro ile skoru 3-2’ye getirdi.

‘Maç bitti’ denirken 90+5. dakikasında Osmanlıspor’un kazandığı penaltıyı yine Cikalleshi gole çevirdi ve maç 3-3’e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

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