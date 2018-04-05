İzmir'de panik! İZBAN'da seferleri durdu!
Binlerce vatandaşın ulaşım için kullandığı İZBAN'da yaşanan sıkıntı vatandaşları zora soktu. İzmir Banliyö Sistemi'ne enerji sağlayan kataner teli kopması sonucu seferler durdu.
İzmir'de Aliağa-Selçuk arasında yolcu taşımacılığı yapan İZBAN hattına enerji sağlayan kataner tellerinden birinin kopması nedeniyle hatta tüm seferler dururken, binlerce vatandaş işine geç kaldı.
İşlerine ve havalimanına yetişmeye çalışan yolcular bu duruma tepki gösterirken, artı para cihazlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Birçok yolcu kartını okutmadan istasyondan ayrıldı.
Trenden inen yolcular otobüslerle işlerine yetişmeye çalışmak isteyince duraklarda izdiham oluştu.
İZBAN'ın konuya ilişkin "Enerji hatlarındaki sorun, seferlerimizi olumsuz etkiliyor. İlgili birimler duruma müdahale etti. İletim belirli bölgelerde başladı. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulunuldu.
TRT
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