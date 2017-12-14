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İzmir'de panik! Kayalıklarda kaldılar

İzmir'de panik! Kayalıklarda kaldılar.28324
  • Giriş : 14.12.2017 / 11:33:00

İzmir'in Dikili ilçesinde 68 göçmen kayalıklarda mahsur kaldı.

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İzmir'in Dikili ilçesinde 68 göçmen kayalıklarda mahsur kaldı. Ekipler olay yerinde.

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