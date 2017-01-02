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İzmir'de patlama: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İzmir'de patlama: 1'i ağır 4 kişi yaralandı.19856
  • Giriş : 02.01.2017 / 13:07:00

İzmir'in Aliğa ilçesinde bir fabrikada patlama meydana geldi.

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İzmir'de korku dolu anlar yaşandı. Aliağa ilçesinde bir fabrikada iddiaya göre işçilerin çalıştığı esnada büyük bir patlama meydana geldi.

Aliağa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde 1 kişi ağır yaralanırken 4 kişinin de hafif yaralarla kurtulduğu öğrenildi.

Kentte faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasındaki ocakta, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere sevk edilirken, durumu ağır olan bir kişi helikopterle İzmir'e sevk edildi.

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