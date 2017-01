İzmir'de patlama: 2 şehit

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan adliye binasında patlama meydana geldi. Patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğu öğrenildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yapılan ilk kimlik tespitlerinde saldırıyı PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini söyledi.Saldırı sonucu 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit düşerken 7 kişinin yaralı olduğu kaydedildi. Şehit olan adliye çalışanının, silah seslerini duyduktan sonra adliye camına çıkan kadın mübaşir olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 2 teröristin öldürüldüğü, bir teröristin ise kaçtığı açıklandı.Elde edilen bilgilere göre patlama, İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında, C kapısının olduğu bölümde gerçekleşti. Saldırıdan hemen sonra patlamayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından yapılan açıklamada da 2 şehidin olduğu teyit edildi. Vali Ayyıldız "saldırıyı içimizi yakan bir şekilde atlattık. Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki adst kaleşnikof silahları ve 8 tane el bombası vardı. Bu şekilde ele geçirildiler. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması, alınan tedbirlerin ve şehit olmayı göze alan cefakar vefakar polislerimiz sayesinde olmuştur. Allah onlardan razı olsun. Ulusal basın olarak sizin sağduyulu davranmanız son derece önemli" diye konuştu.Vali, "az önce bir araç daha tespit edildi. Kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bir ihtimal değerlendirildi ve riske atılmadan araç patlatıldı."Patlamayı gerçekleştiren iki terörist ile girilen çatışmadan sonra saldırganlar ölü olarak ele geçirildi, teröristlerden birisi de firar etti. Olay yerine gelen iki terörist araçlarını polis kulübesi önüne bırakıp ellerinde kaleşnikof silahla çevreye ateş açarak içeri girmeye çalıştı. İki terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu iddia edildi.Patlamanın gerçekleştirildiği araç alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Patlamanın ardından bölgeden silah sesleri geldiği, vatandaşların korunmak için kendisini sakladığı öğrenildi.Patlamadan sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildiği kaydedildi.İzmir Baro Başkanı'nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı. Bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Adliye çevresi güvenlik çemberine alınmış durumda.İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın hemen olay yerine geldi. Vatandaşlar, ikinci bir patlama olasılığına karşılık olay yerinden uzaklaştıldı.Görgü tanıkları ifadesinde, "Yaklaşık beş on dakika önce meydana geldi. Adliyenin C kapısı, bu C kapısı personel ve vatandaşların girdiği kapı. Adliyenin o kısmında kafeler var. O bölgede ciddi bir hasar olduğunu biliyoruz. O araçların olduğu bölgeye, oraya genelde savcıların araçları park ediyor. Hemen yan tarafında PTT'nin bir deposu var, kargoların toplandığı bir bölge var." dedi.Patlamanın görgü tanığı Avukat Çağatay Akar "çok ciddi ve büyük bir patlama" meydana geldiğini söyledi. Olay anında adliye yakınındaki ofislerinde toplantı halinde olduklarını söyleyen Akar, canlı yayında şunları söyledi:"Büyük patlama sesi duyduk ardından çatışma gerçekleşti. Sanırım bir araç havaya uçtu. Camdan bakınca arabanın yandığını gördük, beyaz bir ticari araç da yanıyordu. Polis ve güvenlik görevilileri ateşe karşılık verdi. Bizim ofisimizden kaybımız yok ama diğer meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sayıda ambulans ve polis aracı var. Ocak ayının ilk haftası adliyeler çok yoğun olmaz, nadir duruşmalar bu saate kadar devam eder. Adliyenin kalabalık olmadığı zamanlardı. Çok yoğun bir saat değil."Başka bir görgü tanığı Avukat Emirhan Yaşıt şunları söyledi:"Patlama meydana gelince o noktaya gittik. Büyük bir duman kalktı, ardından çatışmalar başladı. Güvenlik güçleri de hızlı reaksiyon verdi. Adliyenin çevresine doğru vatandaşlar güvenli bölgeye çekildi. Doğrudan güvenlik koridoruna alındı bölge. Hala o bölgedeyiz. Ağır ceza mahkemelerinin ağırlıklı olduğu yerin girişi. Bu bölgede hakim-savcı otoparkı var. Cadde üzerinde personellerin çıkış anında kullandığı araçlar duruyor. Ana kapı olması nedeniyle günün her saati yoğundur. Ancak ocak ayı nedeniyle normalin altında bir kalabalık olur. Tam da doğrudan hakim-savcıların giriş yaptığı ve güvenlik güçlerinin sabit olarak durduğu bir nokta. Güvenlik güçleri hedef alınmış gibi görünüyor. İzmir Adliyesi güvenlik tedbirleri yüksek bir yer. Adliyeye giriş çıkışlarda daha dikatli olunması kosunuda bize gelen uyarılar vardı."Adliye'de mesai sonu meydana gelen patlamadan sonra adliyeye giriş çıkışlar yasaklandı.İzmir'de meydana gelen patlamanın ardından İzmir'de yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarak terörü protesto etmeye başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise olayla ilgili şu bilgileri verdi:"İzmir'e yönelik uzun süredir süren tahrikler var. Herhalde bunlardan kaynaklı olacak ki bir patlama gerçekleşti. İtfaiye olaya müdahale etmiş vaziyette. Sahada yoğun bir görev sürdürülüyor. Bir bombalı araç olduğu söyleniyor. Bir Doblo aracın patlatıldığına yönelik tespitler var. Alanda güvenlik önlemleri hat saftada. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise NTV'ye şu bilgileri verdi:"Patlamadan 10 dakika önce adliyenin önünden geçtik, yoğun bir trafik vardı. Patlamayı duyduğumuz zaman kaygımız katlandı. Yoğun kalabalığın olduğu bir bölge. C Blok'ta adliye muhabirlerinin odası vardır. Meslektaşlarımızı aradık. Çok sayıda yaralı hastanelere taşındığını öğrendik. Çevrede ofisi ya da konutu olanlardan öğrendiğimiz binalarda hasarlar olduğu yönünde. İzmir için farklı noktalar konusunda bir alarm verilmesinden söz ediliyor. İki aracın patlamış olabileceği yönünde bilgiler var."