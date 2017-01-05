İzmir'de patlama sonrası çatışma çıktı!
İzmir'de korku dolu anlar yaşandı. Meydana gelen patlama sonrası polis ile teröristler arasında çatışma çıktığı öğrenildi.
Polis ile çatışmaya giren teröristlerden ikisinin öldüğü birinin ise kaçtığı belirlendi. Kaçan terörist için operasyon başlatıldı.
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