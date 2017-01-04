İzmir'de Reina operasyonu
Yılbaşı gecesi Reina'da yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hain terör saldırısı ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere İzmir'de operasyon başlatıldı. 5 DAEŞ üyesi gözaltında.
İstanbul Ortaköy'deki DEAŞ katliamının ardından polis saldırganın bağlantılarının izini Konya'da bulmuştu. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gece gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ'lı teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar arasında teröristin eşi ve 2 çocuğu da vardı. Eşi ve çocukları İstanbul'a getirildi.
Teröristin, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Mahallesi’nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği de saptanmıştı. Selçuk Üniversitesi yanındaki bu mahallede 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamamış, yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evlerini terk ettikleri ortaya çıkmıştı.
EŞİ DE GERÇEK İSMİNİ VERMEMİŞ!
Teröristin gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DEAŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapan teröristin eşinin de saldırganın gerçek ismini vermediği bu nedenle polisin E.M.H. olan kod ismini bildiği belirtildi.
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