İzmir'de şehitler için tören düzenleniyor
Dün İzmir'de adliye girişinde meydana gelen saldırı sonucu bir polis memuru ile bir adliye çalışanı hayatını kaybetmişti.
Hain terör saldırısı sonrası olayda hayatını kaybeden Mübaşir Musa Can'ın Türk Bayrağına sarılmış tabutu adliyeye getirildi.
MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Musa Can’ın ailesinden fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri fenalaşan acılı aile üyelerine müdahalede bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katılmak üzere adliyeye geldi. Bekir Bozdağ Musa Can’ın ailesine taziyelerini iletti.
Adliye çalışanları ve vatandaşlar da adliyeyi tamamen doldurmuş durumda.
Şehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesi de alkışlar ve gözyaşları arasında adliyeye getirildi ve adliyedeki tören başladı.
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