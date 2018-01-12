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İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!

İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!.11378
  • Giriş : 12.01.2018 / 11:50:00

İzmir'in Urla ilçesinde denize mazot sızması sonucu liman kapatıldı.

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İzmir'in Urla ilçesinde çevre kirliliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne ait olduğu belirlenen yakıt tankından 1 ton mazotun denize sızması sonucu Urla Limanı kapatıldı.

Olayın ardından Urla Limanı’na ekipler gönderildi. Mazotun bulunduğu bölgeyi çember altına alan ekipler, limanı da kapattı. Ekipler, mazotun köpüklerle toplanması için çalışma başlattı.

Mazot sızması nedeniyle bölgede çok sayıda balığın da öldüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl da Çeşme ilçesinde bir gemiden yaklaşık 50 ton mazot denize sızmıştı.

NTV

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