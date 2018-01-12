İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!
İzmir'in Urla ilçesinde çevre kirliliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne ait olduğu belirlenen yakıt tankından 1 ton mazotun denize sızması sonucu Urla Limanı kapatıldı.
Olayın ardından Urla Limanı’na ekipler gönderildi. Mazotun bulunduğu bölgeyi çember altına alan ekipler, limanı da kapattı. Ekipler, mazotun köpüklerle toplanması için çalışma başlattı.
Mazot sızması nedeniyle bölgede çok sayıda balığın da öldüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl da Çeşme ilçesinde bir gemiden yaklaşık 50 ton mazot denize sızmıştı.
NTV
DİĞER HABERLER
Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var
Şırnak'ın Silopi ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.
Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat başkanlığı ile ilgili açıklama yaptı.
Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP ile AK Parti ittifakı hakkında konuştu.
Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Metrobüste gözaltıya inceleme!
Ömer Turan'ın metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.