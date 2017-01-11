İzmir saldırısını TAK üstlendi
Geçtiğimiz günlerde İzmir adliyesi önünde silah ve bombalı araçla saldırı düzenleyen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırıyı PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.
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