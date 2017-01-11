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İzmir saldırısını TAK üstlendi

İzmir saldırısını TAK üstlendi.22646
  • Giriş : 11.01.2017 / 12:00:00
  • Güncelleme : 11.01.2017 / 11:57:10

İzmir adliyesinin girişinde gerçekleştirilen saldırıyı TAK üstlendi.

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Geçtiğimiz günlerde İzmir adliyesi önünde silah ve bombalı araçla saldırı düzenleyen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırıyı PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.

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