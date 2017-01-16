İzmir'de yasak aşk katliamı! 3 kişi öldü
Korkunç olay İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşandı. Bu sabah yaşanan korkunç olay Miray ve Mustafa Ş. çiftinin oturduğu dairenin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Mustafa Ş., 2 çocuğunun annesi Miray Ş. ve aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin D.'yi silahla vurarak öldürdü.
Miray Ş. ve Selahattin D. kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Ş. dairesinin girişinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı.
Silah seslerini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Mustafa D.’yi merdivenlerde, Miray Ş. ile Mustafa Ş.’yi de oturdukları dairenin girişinde yerde kanlar içinde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin D.’nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Miray Ş. ile eşi Mustafa Ş. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ş. çifti de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
HÜRRİYET
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