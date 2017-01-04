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İzmir'deki evden çıkanlar şoke etti!

İzmir'deki evden çıkanlar şoke etti!.19345
  • Giriş : 04.01.2017 / 19:31:00

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen saldırının ardından İzmir'de bir eve gerçekleştirilen operasyon sonrası evden çıkanlar şaşırttı.

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İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'daki katliamı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristle ilgili çeşitli illerde operasyonlar devam ederken, teröristin Konya'daki irtibatlı olduğu ve saldırıdan sonra sır olan 3 ailenin izi İzmir'de bulundu.

Konya'yı apar topar terk eden 3 aileyle ilişkide oldukları saptanan Kırgızistan pasaportu taşıyan Doğu Türkistanlı 3 aileye mensup aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi, İzmir'in Buca ve Bornova İlçeleri'nde kaldıkları evlere yapılan baskınlarda gözaltına alındı

Bornova ve Buca ilçelerinde bulunan 3 adrese yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya ili ile irtibatlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kadın, 9 erkek ve beraberinde 20 çocukla birlikte yakalandı.

Yabancı Terörist Savaşçı oldukları değerlendirilen şüphelilerin kalmış oldukları adreslerde;41 adet çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait pasaportlar,12 adet cep telefonu,1 adet tablet, 2 adet çatışma bölgelerinde kullanılan palaska,2 adet kütüklük,1 adet bel aparatı,1 adet GPS cihazı,1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,1 adet gece görüşü dürbünü,1 adet operasyonel fener,15 adet yabancılara mahsus sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildiği öğrenildi.



Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin Konya’dan İzmir’e geldikleri, dikkat çekmemek için aileleri ile birlikte ev kiraladıkları ve normal yaşam sürdükleri tespit edildiği açıklanırken, Reina saldırganı ile bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

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