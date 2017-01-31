İzmir'deki FETÖ davasında 30 avukat çekildi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı.
Jandarmanın sıkı güvenlik kontrolü uyguladığı duruşma öncesinde, önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Barosu'nun CMK uyarınca atadığı avukatlardan 30'u istifa etti. Bunların arasında, davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'e atanan avukatın da bulunduğu belirtildi. Baronun istifa edenlerin yerine mevzuat gereği yeni bir atama yapacağı öğrenildi.
2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR
FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede bir numaralı sanık olarak, FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen yer aldı. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesinde NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.
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