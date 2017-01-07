İzmir'deki kar yağışı İZBAN seferlerini etkiledi
İzmir'de yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı raylı sistemde sıkıntılar yaşandı. İzmir'in banliyo hattı olan İZBAN'da da makasların donmasından dolayı aksaklık meydana geldi.
Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu. İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi.
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