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İzmir'deki orman yangınında gözaltı

İzmir'deki orman yangınında gözaltı.5635
  • Giriş : 14.07.2018 / 11:54:00

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'in Buca ilçesinde Buca Gölet Tesisleri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangında 20 hektarlık kızılçam ormanı yanmıştı. Konu ile ilgili M.K.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Buca Gölet Tesisleri yakınında inşaatta demir kesip kaynak yaparken çıkan kıvılcımların otluk alanı tutuşturduğu ve orman yangınına sebep olduğu iddia edilen M.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Gölet Tesisleri yakınındaki otluk arazide dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabilmiş ve yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alandaki soğutma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

NTV

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