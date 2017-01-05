İzmir'deki patlamaya yayın yasağı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtllaması getirildi.
RTÜK'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.
Anılan hüküm çerçevesinde 05.01. 2017 tarihinde İzmir’de meydana gelen patlamaya yönelik olarak Başbakanlığın 05.01.2017 tarih ve 0087 sayılı yazısı ile Geçici yayın Yasağı getirilmiştir.
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