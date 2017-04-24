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İzmir'in Foça ilçesinde 79 mülteci yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde 79 mülteci yakalandı.19486
  • Giriş : 24.04.2017 / 21:53:00

Suriye'den kaçan ve Avrupa'ya geçmeye çalışan 79 mülteci, İzmir'de yakalandı.

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Suriye'deki iç savaştan kaçarak AB ülkelerine gitmek isteyen mülteciler, İzmir'in Foça ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün saat 04.00 sıralarında Yelken Kayalar Mevkii'nde yaptığı aramada, Yunanistan ve İtalya'ya kaçmak için hazır bekleyen 79 mülteciyi yakaladı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 79 kişi gözaltına alınarak Yenifoça Jandarma Karakolu'na götürüldü. 69'unun Suriye, 5'inin Irak ve 5 kişinin ise Sri Lanka uyruklu olduğu belirlenen kaçaklar, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 16'sı kadın, 27'si de çocuk olan kaçakların, insan kaçakçılarıyla 2 bin 500 dolara anlaştığı öğrenilirken, bölgede herhangi bir deniz aracının olmaması nedeniyle kaçakların dolandırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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