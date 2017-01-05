İzmir Valisi: Veriler PKK'yı gösteriyor
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'de gerçekleşen bombalı saldırı hakkında olay yerinden açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarından öne çıkanlar:
Bu çatışmada içinde olan teröristler kaçarken, bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda da çıkan çatışmada 1 polis memurumuzla, bir adliye memurumuz şehit oldu. 5 kişi de yaralandı. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Bu hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok fazla zaiyat olmadan ama içimizi yakan şekilde atlattık.
PKK'YI GÖSTERİYOR
İki terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin yanında iki adet kalaşnikof tüfek bulunuyordu. RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek ve 8 el bombası vardı. Bir bombalı araç daha tespit edip imha ettik. Eldeki veriler PKK'yı gösteriyor. Saldırı ihtimaline karşı güvenlik güçleri teyakkuz halindeydi.
YeniŞafak
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