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İzmit Körfezi'nde yakıt tankından sızıntı!

İzmit Körfezi'nde yakıt tankından sızıntı!.27436
  • Giriş : 14.01.2017 / 15:28:00

İzmit Körfezi'nde yakıt tankındaki sızıntı nedeniyle çevre faciası yaşanıyor.

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Dilovası Limanı'nda bulunan bir yakıt tankında yaşanan sızıntı nedeniyle acil müdahale ekipleri ve deniz temizlik şirketlerine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Meydana gelen çevra faciasının yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek sızıntı önlenmeye çalışıldı.

Yakıt toplama gemisi ile bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskelelere yanaşan gemilerin etrafına bariyerler çekilerek yakıt toplandı. Körfez’de bulunan limanlarda demirli bulunan gemiler de kirlilikten etkilendi. Gemilerin bordoları petrole bulanırken, temizlik çalışmasının ardından limanlardan ayrıldılar. Sızıntının olduğu limanda bariyerlerin çekildiği bölgede temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer incelemede bulundu.

Denizde yaşanan kirlilik nedeniyle Körfez bölgesinde denizdeki kuşlar petrole bulandı. Kuşların bazılarının telef olduğu görüldü. Bugün kıyılara gelen bazı vatandaşlar petrole bulanan kuşları yıkayarak hayatta tutmaya çalıştı.

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