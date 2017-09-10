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İzmit'te 'Büst Erdoğan'a benzemiyor' tartışması

İzmit'te 'Büst Erdoğan'a benzemiyor' tartışması.22064
  • Giriş : 10.09.2017 / 08:14:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 08:18:17

Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Erdoğan büstü tartışma konusu oldu.

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Büyüyen Beşik

Kocaeli'de, FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı açıldı.

Parkta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Genelkurmay Başkanlığı binası, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve pek çok küçük heykel yer alıyor. Heykellerden birinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasvir edilmiş. ,

‘HİÇ KİMSE BENZEYEMEZ’

Büstün Erdoğan’a benzemediği iddialarını değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Zaten hiç kimse Erdoğan’a benzeyemez. Yapıtlar. yaşadığımız acıları unutmamak için birer simge gibi. Yüzde 100 benzeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Bir başka parka daha, uzun adam heykeli diktik. O da benzemiyor. Ama bir simgeyi ifade ediyor. Bu tür çalışmalara böyle bakmak lazım” dedi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya ise “İzmit Belediyesi’nin milyonluk bütçesi var ama gelin görün ki ortaya çıkan çalışma bir trajedi. Büstün Erdoğan’la yakından uzaktan ilgisi yok. İzmit Belediyesi yetkilileri metal yorgunluğu içinde” diye konuştu.

Habertürk

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