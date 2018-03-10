İzzet Yıldızhan hemen hastaneye koştu
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın zor günü. Annesinin rahatsızlığı üzerine Avrupa seyahatini yarıda kesen ünlü türkücü, hemen hastaneye koştu. Yıldızhan, hastanede annesinin yanından bir an olsun ayrılmadı.
Yıldızhan'ın, 87 yaşında olan annesinin, yüksek ateş rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Annesinin gözlerini açmasıyla mutluluğunu sosyal medyadan paylaşan şarkıcı, bir yandan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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