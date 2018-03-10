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James Bond volkanı için yetkililerden uyarı!

James Bond volkanı için yetkililerden uyarı!.18142
  • Giriş : 10.03.2018 / 17:57:00

Kyushu Adası'nda bulunan James Bond volkanı için yetkililerden uyarı geldi.

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Japon yetkililerden önemli bir açıklama geldi. Ülkenin meteoroloji müdürlüğü, Kyushu Adası'nda bulunan ve aktif halde olan Shinmoedake büyük kayalarının koptuğunu duyurarak vatandaşları uyardı. 

Shinmoedake Dağı günlerdir kül püskürtüyordu, ancak bu volkanik püskürmeler Cumartesi günü patlamalara dönüştü.

Uzmanlar, burada volkanik faaliyetlerin aylarca devam edebileceğini söylüyorlar.

1967 tarihli İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde söz konusu dağ, bir suç örgütünün gizli sığınağının dışı olarak resmedilmişti.

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