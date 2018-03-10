James Bond volkanı için yetkililerden uyarı!
Japon yetkililerden önemli bir açıklama geldi. Ülkenin meteoroloji müdürlüğü, Kyushu Adası'nda bulunan ve aktif halde olan Shinmoedake büyük kayalarının koptuğunu duyurarak vatandaşları uyardı.
Shinmoedake Dağı günlerdir kül püskürtüyordu, ancak bu volkanik püskürmeler Cumartesi günü patlamalara dönüştü.
Uzmanlar, burada volkanik faaliyetlerin aylarca devam edebileceğini söylüyorlar.
1967 tarihli İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde söz konusu dağ, bir suç örgütünün gizli sığınağının dışı olarak resmedilmişti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Putin'den çarpıcı ABD yorumu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
ABD'li bakan o ülkede hastalandı!
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson, rahatsızlandı.
Yunanistan'dan Türkiye'ye işgal tehdidi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim gün geçtikçe yükseliyor.
Trump imzayı atıyor! Savaş bu akşam başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla bu akşam ticaret savaşları başlıyor.
Birleşmiş Milletler'den Afrin açıklaması
Birleşmiş Milletler'den TSK'nın operasyon yürüttüğü Afrin ile ilgili açıklama geldi.
'Teşhis edilemeyen hastalık' salgını!
'Teşhis edilemeyen hastalık' salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.