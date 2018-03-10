Jandarma, 1601 teröristi etkisiz hale getirdi
Jandarma birimleri son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 1601 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyuruldu. Tüm yıl boyunca 51 bin 798 operasyon yapıldığı açıklandı.
Jandarma Genel Komutanlığının koordinasyonunda, jandarma özel harekat ve komando birliklerinin terör unsurlarına yönelik etkin mücadelesi ülke genelinde devam ediyor.
Geçen yıl düzenlenen 51 bin 798 operasyonda, 811'i ölü, 22'si yaralı, 357'si sağ, 88'i teslim olmak üzere 1278 terörist etkisiz hale getirildi.
Ateş destek vasıtaları ve hava unsurlarıyla yapılan faaliyetler sonucunda da 323 teröristin etkisiz hale getirildiği daha sonra yapılan çalışmalarla tespit edildi.
Böylece jandarma tarafından geçen yıl etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 1601 olarak kayıtlara geçti.
Bölücü terör örgütü PKK'nın barınma ve sığınma alanlarına yönelik nokta operasyonlarda, 268'i boş, 1539'u malzemeli olmak üzere 1807 sığınak imha edildi.
- Ele geçirilen malzemeler
Teröristlere ait sığınak ve barınaklar ile arazide yapılan aramalarda, 1834 piyade tüfeği, 100 makineli tüfek, 453 tabanca, 166 roketatar, havan ve lav silahı, 6 bombaatar, 21 füze, 24 uçaksavar, 718 bin 834 fişek mühimmat, 3 bin 154 el bombası ve 71 ton 131 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Geçen yıl bir önceki yılla kıyaslandığında, ele geçirilen patlayıcı madde dışında silah ve malzemelerde büyük oranda artış oldu
TÜRKİYE
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