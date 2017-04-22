Jandarma'dan 23 Nisan afişi!
Jandarma Genel Komutanlığı, yarın tüm yurtta coşku ile kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için afiş hazırladı. Afişte jandarma kıyafetli çocukların fotoğrafları yer aldı.
"Jandarma çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı kutluyorlar" mesajıyla verilen afişlerde, miniklerin, 156 Jandarma İmdat Hattı'na gelen ihbarları not alırken çekilen fotoğrafları dikkati çekti.
Afişlerde, çocukların, Genel Bilgi Tarama Sistemi'nden (GBT) sabıka kaydı kontrolü yaparken, bisikletle devriye atarken ve trafik uygulaması sırasında çekilen fotoğraflarına yer verildi.
Yüksek çözünürlüklü olarak hazırlanan afişler, Jandarma'nın görev yaptığı yerlerdeki binalara asılacak.
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Bando Komutanlığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ortaklığında 23 Nisan'a özel video klip de hazırlandı.
Ulus'taki eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında dış mekan çekimleri gerçekleştirilen klip, yarın Jandarma'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
NTV
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