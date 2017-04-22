Facebook Twitter Rss

Jandarma'dan 23 Nisan afişi!

Jandarma'dan 23 Nisan afişi!.23275
  • Giriş : 22.04.2017 / 10:33:00

Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklar için afiş hazırladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Jandarma Genel Komutanlığı, yarın tüm yurtta coşku ile kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için afiş hazırladı. Afişte jandarma kıyafetli çocukların fotoğrafları yer aldı.

"Jandarma çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı kutluyorlar" mesajıyla verilen afişlerde, miniklerin, 156 Jandarma İmdat Hattı'na gelen ihbarları not alırken çekilen fotoğrafları dikkati çekti.

Afişlerde, çocukların, Genel Bilgi Tarama Sistemi'nden (GBT) sabıka kaydı kontrolü yaparken, bisikletle devriye atarken ve trafik uygulaması sırasında çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Yüksek çözünürlüklü olarak hazırlanan afişler, Jandarma'nın görev yaptığı yerlerdeki binalara asılacak.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Bando Komutanlığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ortaklığında 23 Nisan'a özel video klip de hazırlandı.

Ulus'taki eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında dış mekan çekimleri gerçekleştirilen klip, yarın Jandarma'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

NTV

Erdoğan 25 günde 3 kıta gezecek

Bahçeli'den %80 talimatı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin ve ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Atatürk Havalimanı'nda panik!

Atatürk Havalimanı'nda panik!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kayan uçak paniğe neden oldu.

 

Beşiktaş'ın kızıl saçlı taraftarı konuştu!

Beşiktaş'ın kızıl saçlı taraftarı konuştu!

Beşiktaş'ın Lyon maçında ünlenen kızıl saçlı taraftarı konuştu.

Elektronik sigara operasyonunda 6 gözaltı

Elektronik sigara operasyonunda 6 gözaltı

Antalya'da düzenlenen elektronik sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

 

Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi

Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi

Ankara Valisi'nin Twitter hesabı bilgisayar korsonları tarafından hacklendi.

Ünlü CEO'dan Türkçe mesaj!

Ünlü CEO'dan Türkçe mesaj!

Apple'ın CEO'su Tim Cook, 23 Nisan'la ilgili bir paylaşımda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya