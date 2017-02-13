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Jandarmaya 7 ilde operasyon: 11 gözaltı

Jandarmaya 7 ilde operasyon: 11 gözaltı.19430
  • Giriş : 13.02.2017 / 11:07:00

FETÖ soruşurması kapsamında 7 ilde Jandarmaya operasyon düzenlendi.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Samsun, Balıkesir, Çanakkale, Aksaray, ve Malatya'da operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 11'i Jandarma personeli, 12 kişi gözaltına alındı.

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