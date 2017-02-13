Jandarmaya 7 ilde operasyon: 11 gözaltı
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Samsun, Balıkesir, Çanakkale, Aksaray, ve Malatya'da operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 11'i Jandarma personeli, 12 kişi gözaltına alındı.
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