Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!
Japonya'nın Mutsu kentinde meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi. Konuya ilişkin ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama geldi.
Elde edilen verilere göre sabah saatlerinde meydana gelen depremin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
Depremin bölgedeki etkisi hakkında bir bilgi verilmedi.
TRT
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